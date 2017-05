publié le 09/05/2017 à 09:44

Luc Chatel a décidé de ne pas se représenter aux élections législatives. L'ancien porte-parole de François Fillon n'hésite pas à faire le bilan de la campagne présidentielle pour Les Républicains. "C'est normal qu'il y ait des secousses telluriques, avec l'élection d'Emmanuel Macron. Vous avez eu un tremblement de terre majeur. Les Français ont élu un président de 39 ans, qui n'a jamais été candidat à rien. Il était inconnu du grand public, il y a deux ans. C'est normal que ça créé un tremblement de terre", indique-t-il.



D'après lui, l'élection d'Emmanuel Macron va aboutir sur "une reconfiguration de la vie politique". "Mais il faut laisser les Français l'organiser. Il ne faut pas la faire de manière autoritaire ou dans son coin", prévient-il. Concernant l'avenir des Républicains, Luc Chatel estime que le parti doit "tirer toutes les conséquences de cet échec. Cette élection présidentielle nous été promise. On avait organisé une primaire dont on pensait que c'était la meilleure idée du siècle, on avait un projet dont on pensait que c'était le meilleur du siècle et nous ne sommes pas au deuxième tour. Il faut en tirer les conséquences sur l'organisation de notre famille politique, sur sa vocation. Cela nous appelle à une réflexion profonde qui doit se faire après le mois de juin".