VIDÉO - Hollande lors de la remise du Grand prix de l'humour politique : "Il était temps"

Adepte de la petite phrase humoristique, François Hollande a remporté, mardi 28 novembre, le Grand prix 2017 de l'humour politique, pour l'ensemble de son oeuvre depuis 2016. L'ancien président de la République a joué le jeu et s'est rendu à la cérémonie. "Je vous remercie d'être venus très nombreux à cette manifestation. Je salue tous les lauréats et je prends conscience qu'un hommage m'est rendu", a-t-il souligné avant d'ajouter sous les rires : "Il était temps" (Vidéo en bas de l'article à partir de 28:36)



À ses détracteurs qui lui reprochent justement ses traits d'humour, l'ancien président de la République répond : "J'y ai toujours répondu de la façon suivante : dans les moments les plus graves, dans les circonstances les plus douloureuses, il faut avoir une forme de maîtrise de soi, de contrôle, de sérénité, et l'humour en fait partie (...) L'humour fait partie de ce qui nous permet d'être à hauteur d'homme ou de femme, c'est-à-dire d'être capable de résister et de combattre l'adversité. Les fanatiques n'ont pas d'humour".

François Hollande a ajouté aux micros avoir "bien compris que c'était l'ensemble de son oeuvre qui a été salué". "Je vais vous faire une révélation, mon oeuvre n'est pas achevé, au moins sur ce plan là. Merci", a-t-il conclu sous les applaudissements.