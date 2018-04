publié le 21/04/2018 à 19:28

Les débats sont vifs à l'Assemblée sur le projet de loi asile et immigration. Ce samedi 21 avril, Jean-Luc Mélenchon s'est adressé au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à propos de la "petite bande d'une centaine de personnes qui, parait-il, serait en plus équipée d'un hélicoptère et qui prétend régler les problèmes de la frontière", a-t-il déclaré dans l'hémicycle, faisant référence à l'action du groupe d'extrême droite Génération identitaire, qui bloque le col de l'Échelle, dans les Hautes-Alpes, aux migrants.



Et le député insoumis d'épingler au passage Gilbert Collard. "Ce sont les amis de monsieur Collard qui sont là-bas, mais comme lui est ami de la loi, sans doute s'associera-t-il à moi pour demander au ministre de l'Intérieur, qui prétend que l'état de droit doit être rétabli partout" d'intervenir, lance-t-il au micro. Et de renchérir : "Je pense que personne parmi nous n'approuve une méthode pareille", à savoir "repousser dans la neige de pauvres gens qui s'y trouvent".

Des déclarations qui n'ont pas vraiment plu au député frontiste, qui a tenté d'y répondre, alors qu'il n'avait pas la parole. "Monsieur Mélenchon, il y a très longtemps que vous planez. Moi, je n'ai pas d'hélicoptère, mais vous alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme hélice", a rétorqué Gilbert Collard.

Ma réponse à Jean-Luc Mélenchon qui nous met en cause sur l'action #StopMigrantsAlpes au Col de l’Échelle : "Il y a très longtemps que vous planez. Moi je n'ai pas d'hélicoptère, mais vous alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme hélice." pic.twitter.com/flSIU0QUDk — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 21 avril 2018