Un Breton s'excuse pour la gifle donnée à Manuel Valls

24/01/2017

Les images avaient marqué la fin de cette campagne de la primaire. Lors d'un déplacement à Lemballe, en Bretagne, Manuel Valls avait été agressé par un jeune homme, qui avait tenté de lui mettre une gifle. Mais dans le train qui ramenait le candidat à Paris, un homme a voulu lui présenter des excuses, "au nom de la Bretagne", rapporte le JDD.



Mardi 17 janvier, dans le TGV entre Rennes et Paris, Manuel Valls est en train de discuter avec des journalistes quand un homme, bouteille de vin rouge et verres à la main s'approche du candidat. Légèrement éméché, il souhaite "offrir à boire" à l'ancien Premier ministre, "pour s'excuser au nom de la Bretagne". La sécurité, voulant empêcher un deuxième incident dans la journée ne le laissera finalement pas aborder Manuel Valls, et lui demandera même de regagner le wagon-bar.



Concernant l'épisode de la gifle, l'auteur âgé de 18 ans avait été condamné à trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travail d'intérêt général. À l'issue de son procès, il avait demandé à rencontrer Manuel Valls. Un appel entendu par l'ancien Premier ministre, qui honorera sa promesse après la campagne de la primaire de la gauche.