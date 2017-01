Le jeune homme de 19 ans a écopé d'une peine de prison avec sursis et de 105 heures de travaux d'intérêt général.

Crédit : Capture d'écran / Le Télégramme Le jeune homme ayant giflé Manuel Valls neutralisé par le service d'ordre

par Julien Absalon publié le 18/01/2017 à 19:23

Le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a condamné à trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travail d'intérêt général le jeune homme qui a giflé Manuel Valls. La décision a été rendu ce mercredi 18 janvier en fin d'après-midi, soit à peine vingt-quatre heures après l'incident qui s'est produit à Lamballe (Côtes-d'Armor) dans le cadre d'un déplacement du candidat à la primaire de la gauche. Une plainte avait été déposée par l'ancien premier ministre.



Ayant reconnu devant le magistrat les faits qui lui étaient reprochés, l'individu a pu être jugé rapidement grâce à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il risquait jusqu'à trois ans de prison ferme et 45.000 euros d'amende pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, compte tenu du mandat de député de Manuel Valls.



Âgé de 19 ans, le jeune homme est proche des milieux nationalistes bretons. Son profil Facebook mettait en évidence des slogans pro-breton, une bannière siglée "guerriers celtiques" et, entre autres, une photo le montrant effectuant une quenelle (geste à connotation antisémite véhiculé par le polémiste et humoriste Dieudonné).