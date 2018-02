Savez-vous dire "quand les poules auront des dents" en ukrainien ?

publié le 18/02/2018 à 21:45

Le français n'est pas la seule langue à jouer avec les mots. En amoureuse des mots, Muriel Gilbert présente son nouvel ouvrage, Quand le pou éternuera (éd. Ateliers Henry Dougier), qui recense les belles expressions de la langue française, mais aussi celles des 7.000 langues parlées dans le monde. "Je les ai un petit peu picorées partout (...) mon idée était d'aller voir dans les pays étrangers comment eux aussi jouent avec la langue", explique-t-elle.



On y apprend ainsi que "quand les poules auront des dents" en France devient "quand le pou éternuera" en Ukraine ou encore qu'"à vos souhaits" se traduirait plutôt par "que votre moustache pousse comme la broussaille" en Mongolie. "Quand on voit la richesse de nos expressions françaises, on peut imaginer que dans toutes les langues il y a d'aussi belles expressions tout aussi nombreuses", commente Muriel Gilbert.



Amour, nourriture, cuisine, météo, santé... Muriel Gilbert a classé par thématiques ces expressions. "Tout ce qui préoccupe les gens donne lieu à l'invention d'expression", fait-elle remarquer. L'auteure souligne par ailleurs que "plus on est inquiet, plus on invente de jolies expressions pour parler des choses, notamment sur la folie, sur la maladie, la mort... il y a énormément d'expressions."

Un ouvrage à mettre entre les mains de tous les amoureux des langues. En attendant de se le procurer - sortie prévue jeudi 22 février - retrouvez Muriel Gilbert tous les samedis matins dans Un bonbon sur la langue sur RTL, pour parler des bizarreries et autres charmes de la langue française.