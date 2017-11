publié le 03/11/2017 à 08:04

Deux mois après le passage dévastateur de l'ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, "la vie a repris". Annick Girardin, ministre des Outre-mer, se réjouit au micro de RTL d'un retour progressif à la vie normale sur ces îles. "Les urgences ont été réglées. Aujourd'hui, on est dans la partie reconstruction", explique-t-elle à trois jours de la rentrée scolaire prévue pour lundi 6 novembre.



À cette occasion, la ministre sera sur place en compagnie du Premier ministre Édouard Philippe et de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale. "La rentrée scolaire (...), c'est un symbole fort", se satisfait Annick Girardin, tout en soulignant qu'elle ne se déroulera pas dans un cadre idéal.

"Tout est prêt dans un contexte d'un territoire en partie détruit et des bâtiments soit rénovés ou apportés et mis en activité. Les conditions ne sont pas idéales, bien entendu. Mais il était important que les enfants reprennent le chemin de l'école", dit-elle.

Colère contre les déserteurs

Après l'ouragan, un élève sur quatre a quitté Saint-Martin. Mais de nombreux départs, bien plus problématiques, ont été observés au sein du corps d'enseignants. 140 professeurs sur 800 auraient ainsi décidé de partir. "C'est possible. J'ai constaté moi-même, en les croisant et en échangeant avec eux, des enseignants quittant l'île", reconnaît Annick Girardin, "choquée" par cette situation.



"Il y avait un devoir d'être présent", s'agace-t-elle à propos des enseignants qui ne sont pas revenus pour aider à la reconstruction ou pour assurer cette rentrée des classes. "Pour moi, c'est de l'abandon de poste", tonne Annick Girardin. Affirmant ne pas être "la seule" à "imaginer" des mesures coercitives pour faire revenir les enseignants à Saint-Martin, elle ajoute : "Il peut y avoir des gens qui ne sont pas prêts de revenir face à des élèves, parce que psychologiquement eux aussi touchés. Mais je pense qu'il y a quand même un pourcentage de personnes qui devront avoir une bonne leçon, me semble-t-il".