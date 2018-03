publié le 26/07/2016 à 20:22

"Le glas va sonner dans toutes les églises de la ville (de Pau, ndlr)", lâche François Bayrou, interdit. Après l'attentat qui s'est déroulé à Saint-Étienne-du-Rouvray et qui a coûté la vie à Jacques Hamel, un prêtre de 86 ans, la stupeur domine. Les deux hommes qui l'ont égorgé et grièvement blessé un fidèle ont été abattus par la BRI et le RAID. Daesh a depuis revendiqué l'attaque.



Le maire de Pau témoigne de son chagrin, mais souhaite insister sur un point : "L'organisation est très différente de ce qui s'est déroulé à Nice. Ici, l'un des assaillants était parfaitement connu des services de police." Il ajoute qu'il était établi qu'un lieu de radicalisation existait à Saint-Étienne-du-Rouvray. "On a laissé agir sans pouvoir s'y opposer", avance le maire de Pau. Face à ce constat, le président du MoDem demande une "réorganisation profonde de l'action de l'État".