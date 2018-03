et Ryad Ouslimani

publié le 27/10/2016 à 11:18

Le sujet du revenu universel, distribué à tous les Français, revient périodiquement dans le débat politique et est cette fois-ci porté par Yannick Jadot, le candidat finaliste de la primaire d'Europe écologie les Verts invité sur RTL ce jeudi 27 octobre. "Il faut qu'on ait un revenu qui permette aux femmes et aux hommes de ce pays, qui contribuent à notre bien-être collectif et qui aujourd'hui ne sont pas rémunérés, il faut un revenu universel", explique le député européen. Quant à l'âge du début de versement du salaire, Yannick Jadot est radical.



"La réflexion qu'on doit avoir c'est qu'on ait un revenu universel, y compris dès la naissance" lance-t-il. "Mais vous mettrez en place en même temps une grande réforme de la fiscalité"; explique-t-il afin de financer la mesure. Le candidat écologiste voudrait aussi "un débat dans notre pays sur la relation au travail, sur ce que va être l’évolution du marché du travail".



Seule certitude, le résultat de la primaire écologiste, qui devrait être annoncé vers 19h au siège du parti, est totalement imprévisible.