Un bureau de vote à Bordeaux lors du premier tour de la primaire de la droite et du centre

publié le 23/04/2017 à 12:49

Le traditionnel embargo de 20 heures sera mis à rude épreuve, encore une fois. Comme à chaque élection officielle, dimanche 23 avril pour le premier tour de la présidentielle, la loi impose aux médias français et aux instituts de sondage d'attendre l'heure fatidique pour diffuser les premières estimations de résultats. Une violation de cette règle peut entraîner une amende allant jusqu'à 75.000 euros d'amende. Pour limiter les risques de fuite avant l'heure, les députés ont repoussé d'une heure, de 18h à 19h, la fermeture de la majorité des bureaux de vote (20h pour les villes le souhaitant).



Il y a toutefois encore des chances pour que les médias belges et suisses diffusent avant 20h de premières estimations. N'étant pas soumis à la législation française, ils n'ont ainsi aucune contrainte horaire. Les principaux médias francophones belges (Le Soir, La Libre, la RTBF ou encore RTL Belgique) ont d'ailleurs prévu d'optimiser leurs sites pour faire face à l'affluence de lecteurs français. "Les Français savent que s'ils veulent avoir les premières tendances, ils se tourneront vers les médias belges et suisses", prédit Pierre Marlet, le correspondant de la RTBF à Paris, contacté par l'AFP.

Il y a fort à parier également que les réseaux sociaux seront un immense vecteur de diffusions de premiers chiffres. Sur Twitter, le hashtag #RadioLondres (en référence au nom des programmes de la BBC qui étaient destinés aux résistants français durant la Second guerre mondiale) devrait concentrer les publications d'internautes français et de médias étrangers qui donneront des estimations avant 20h. Certains de ces messages devraient être postés non sans humour ou avec une sorte de langage codé. Le terme "rose" pourrait par exemple servir à