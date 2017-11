publié le 15/11/2017 à 07:37

C'était une demande de certaines listes candidates au bureau politique de La République En Marche à quelques jours du congrès fondateur du mouvement, le week-end prochain à Lyon. Stéphane Roch, le directeur général de REM, leur a écrit dans la nuit du 14 au 15 novembre pour leur annoncer qu'"après discussion avec la direction du mouvement et avec Christophe Castaner, un débat sera bien organisé" jeudi 16 novembre au quartier général du parti.



Les modalités concrètes - et notamment le format - doivent être encore discutées et décidées ce mercredi. Mais il propose d'ores et déjà que deux personnes par liste y participent, sous forme de binôme paritaire via un Facebook live, s'ils l'acceptent. Le débat pourrait durer une heure et quart environ, avec un modérateur.

Christophe Castaner, seul candidat au poste de délégué général de La République En Marche, est assuré d'être élu facilement à la fin de la semaine. Le porte-parole du gouvernement a dû composer ces derniers jours avec les réclamations des listes représentant la société civile au sein du mouvement à propos du choix des membres du futur bureau exécutif.