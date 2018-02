Recadrage de Schiappa : sur RTL, Castaner persiste et signe

publié le 04/02/2018 à 14:28

Cette semaine, Marlène Schiappa a pris position dans l'affaire Alexia Daval, dénonçant la défense du suspect Jonathann Daval et appelant à ne pas sous-estimer les ressorts féminicides que ce meurtre pouvait porter. Une sortie qui lui a valu un rappel à l'ordre de la part de Christophe Castaner. Malgré cela, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes a obtenu le soutien de nombreux ministres et de Matignon.



"Je n'ai pas rappelé à l'ordre Marlène Schiappa", a assuré Christophe Castaner lors du Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI, dimanche 4 février. "J'ai au fond dit la même chose qu'elle, mais en deux phrases. La première, c'est rappeler un principe, qui est que le pouvoir exécutif est séparé du pouvoir législatif et n'a pas vocation à commenter une affaire (...) Et j'ai ensuite fait une deuxième phrase en évoquant mon sentiment, comme homme, d'être choqué par l'instrumentalisation d'un rapport au sein du couple en question pour justifier, au fond, un assassinat. C'est ce que j'ai dit", a poursuivi le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement.

Christophe Castaner a maintenu son propos selon lequel un membre du gouvernement n'a pas à s'exprimer "sur une affaire judiciaire". "Il y a une séparation des pouvoirs en France entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire : c'est la base de notre démocratie", a soutenu le délégué général de La République En Marche.