Raffinerie de La Mède : Total répond à la lettre ouverte des députés REM

publié le 08/06/2018 à 11:03

Sa lettre détaille les "motivations" du projet de transformation de la raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) en bio-raffinerie. Dans un courrier publié par RTL vendredi 8 juin, Patrick Pouyanné, PDG de Total, répond aux députés La République en Marche (REM) Matthieu Orphelin et François-Michel Lambert. Tous deux l'exhortaient en mai à "renoncer à l'huile de palme" et à modifier son projet de production de bio-carburant. Patrick Pouyanné tient à les rassurer.



Ce projet lancé en 2015 afin de sauver le site de la raffinerie de La Mède "qui perdait depuis 5 ans plus de 100 millions d'euros par an", explique Patrick Pouyanné. Alors que les élus s'inquiétaient de l'importation massive d'huile de palme, à hauteur de 300.000 tonnes par an.

Le PDG Total tient à les rassurer : "L'approvisionnement de La Mède en huiles de palme brutes, nécessaire à l'équilibre économique du site, se fera uniquement avec des huiles répondant à un label de certification durable de haute qualité auprès de l'Union européenne de type ISCC et issus de producteurs certifiés RSPO". Patrick Pouyanné assure ensuite qu'une "équipe dédiée s'assurera du respect par l'ensemble de la chaîne logistique de critères de durabilité."