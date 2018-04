Qu'est-ce que la "taxe mégot", actuellement étudiée par le gouvernement ?

publié le 24/04/2018 à 15:44

Le gouvernement a présenté sa feuille de route pour développer l'économie circulaire, un système économique visant à préserver les ressources de la planète et l'environnement en encourageant notamment la réparation et le recyclage.



Et les fumeurs pourraient être pleinement concernés par ce sujet. La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, a en effet évoqué la possibilité de mettre en place une "taxe mégot". Mais alors, pourquoi une telle mesure ? Celle-ci permettrait notamment de couvrir le coût de ramassage et d'élimination des mégots. "Les mégots jetés par les fumeurs dans la rue coûtent cher, car il faut les ramasser. Rien que pour Paris, ce sont 2 milliards de mégots par an qui sont jetés", a-t-elle expliqué sur BFMTV ce mardi 24 avril.

Un centime par paquet ?

Il s'agirait dès lors de faire une payer une petite contribution au ramassage des mégots. Et celle-ci pourrait directement être répercutée sur le prix du paquet de cigarettes, que le gouvernement souhaite faire passer à 10 euros d'ici 2020.

Selon les propos de la secrétaire d'État, si les cigarettiers seraient "probablement" amenés à verser cette nouvelle contribution estimée à "un centime par paquet", ces derniers pourraient très bien la répercuter sur le prix des différents paquets. Dans ce cas-là, le portefeuille des fumeurs serait une nouvelle fois attaqué.



