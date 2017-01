VIDÉO - Les deux candidats ont été interrogés sur leur maîtrise de l'anglais, mercredi 25 janvier lors du débat de l'entre-deux tours. Et Manuel Valls a confié mieux maîtriser l'espagnol que l'anglais.

Comment les deux candidats à la primaire de la gauche maîtrisent-ils la langue de Shakespeare ? C'est ce qu'a voulu savoir un téléspectateur du Grand débat, mercredi 25 janvier. Après une petit temps d'hésitation, les deux candidats se prêtent au jeu et répondent à cette question digne d'un entretien d'embauche. "My english is very bad" ("mon anglais est très mauvais"), reconnaît d'emblée celui qui a occupé Matignon pendant près de deux ans. "But I speak well spanish" ("Mais, je parle bien espagnol"), poursuit Manuel Valls d'une formulation aussi hésitante que son accent.



"Okay", lui répond un David Pujadas quelque peu surpris par la franchise de l'ancien Premier ministre. Et ce dernier d'expliquer que si la maîtrise de l'anglais est très importante, elle n'est pas la seule langue parlée sur Terre. "Il y a l'espagnol, le catalan, mais aussi le breton", plaisante le maire d'Évry, allusion aux origines de son concurrent du soir.



À la même question, Benoît Hamon s'est contenté d'un "Yes" ("oui") laconique. "Fluently ?" ("Couramment ?"), s'enquiert David Pujadas, désireux d'en savoir plus. "Yes", assure à nouveau l'ancien ministre de l'Éducation nationale, avant de traduire le terme "fluently", afin de prouver ses dires. Edward Snowden appréciera l'effort depuis sa télévision. L'ancien agent de la NSA a assuré sur Twitter suivre les débats entre les deux hommes.