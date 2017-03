publié le 02/03/2017 à 13:40

Fabienne Keller fait partie des élus du parti Les Républicains qui ont décidé de lâcher François Fillon, toujours candidat à l'élection présidentielle en dépit de sa convocation le 15 mars devant les juges en vue d'une éventuelle mise en examen dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs. La sénatrice du Bas-Rhin, ancienne porte-parole d'Alain Juppé pendant la campagne de la primaire, réclame le retrait de l'ancien Premier ministre.



"On voit bien, sur le terrain comme dans les sondages, que nous ne serons pas au second tour de la présidentielle. Nous ne sommes plus capables de porter un projet alternatif face à Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il est important de proposer aux Français un candidat solide, fédérateur", lance Fabienne Keller, qui a un nom en tête pour assurer la relève. "Je suis certaine qu'il y a un plan A, comme Alain Juppé. C'est quelqu'un qui s'est préparé à cette fonction pendant de longs mois, mais qui n'a pas gagné la primaire. Donc seul François Fillon peut transmettre cette légitimité", a-t-elle souligné.

Fabienne Keller, qui souligne la qualité de "grand homme d'État" de François Fillon, lui demande de faire preuve de réalisme "S'il regarde la situation en face, il sait qu'il ne peut plus gagner", estime la sénatrice, ancienne maire de Strasbourg. Qui n'a pas dit si elle voterait pour le candidat de la droite au cas où ce dernier se présentait bien face aux urnes en avril prochain.