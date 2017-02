publié le 20/02/2017 à 16:53

Rama Yade semble pour le moins sceptique vis-à-vis de la candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Invitée sur le plateau d'i-Télé, ce lundi 20 février, la candidate à la présidentielle a été interrogée sur à son sujet. Et sa réponse est surprenante. L'échange, repéré par Le Lab, évoque l'accès au premier tour de la présidentielle, et à lire entre les lignes, la candidate le trouve trop ouvert.



"Au-delà de la transparence financière demandée aux candidats à la présidentielle, au-delà des 500 parrainages requis, notre pays devrait ajouter un autre critère, l'équilibre psychologique. [...) Exactement comme pour les pilotes d'avions, on évalue leur état pour voir s'ils sont en capacité d'être président", a-t-elle déclaré. Face à ces propos, la journaliste semble surprise et lui demande si elle insinue qu'Emmanuel Macron est fou. L'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy explicite son propos, en taclant l'ancien ministre de l'Économie.

"On savait qu'il n'avait pas de programme. Mais on ne peut pas dire le matin que la colonisation est un crime contre l'humanité et s'en excuser le soir. On ne peut pas dire le matin que la Manif pour tous a été humiliée et le soir être pour la PMA et la GPA. Ce candidat n'est pas prêt", a tranché l'ancienne figure du Parti radical valoisien, réputée pour son franc-parler.

