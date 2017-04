Ségolène Royal salue "la très bonne campagne" de Jean-Luc Mélenchon

Ségolène Royal et Jean-Luc Mélenchon

13/04/2017

Si elle ne se prononce ni sur les candidatures de Benoît Hamon et Emmanuel Macron, Ségolène Royal est sortie du bois sur France 5, mercredi 12 avril. Réputée proche d'Emmanuel Macron depuis de longs mois, malgré la candidature de Benoît Hamon au sein de sa famille politique, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2007 a salué "la très bonne campagne" du leader de la France insoumise. "Il se révèle dans cette campagne", a-t-elle d'ailleurs insisté.





"Dans une campagne qui a été très dégradée et marquée par les rebondissements des affaires, son engagement, sa volonté d'élever le débat et le fond historique qu'il porte ont marqué l'opinion au moment où les gens désespéraient du niveau très bas du débat politique", a-t-elle évoqué, ne tarissant pas d'éloges à l'égard du prétendant à l'Élysée. Néanmoins, Ségolène Royal a tempéré ses propos en reconnaissant qu'il y avait "des choses dans lesquelles elle ne se reconnaissait pas", notamment sur les questions européennes, dans le programme du candidat.

Néanmoins, "j'observe que son programme évolue", a-t-elle rajouté, notamment au sujet de l'écologie. "Sur ce point, son programme est bon". Jean-Luc Mélenchon arrive en tête des personnalités politiques sur lesquelles les Français portent un jugement favorable, avec un bond de 15 points en un mois, selon un sondage Ipsos publié mercredi 12 avril.