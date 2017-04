Emmanuel Macron a-t-il raté sa première semaine de campagne ?

publié le 28/04/2017 à 11:15

La première semaine de campagne de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle a été houleuse. Pour Emmanuel Macron, elle a commencé par une polémique. Après sa qualification face à Marine Le Pen, le candidat d'"En Marche !" a fêté sa première place dans une brasserie emblématique du VIe arrondissement de Paris, La Rotonde. Une réaction qui a été assez mal accueillie. "L'ivresse des hauteurs est pire que celle des profondeurs", estime Nicolas Domenach, qui juge que "c'était une façon de célébrer quelque chose qui n'avait pas à l'être". Néanmoins, la vapeur s'est inversée avec la visite d'Emmanuel Macron à Amiens, parmi les ouvriers de Whirlpool, analyse-t-il.



"Bien sûr tout peut arriver mais la logique veut qu'il ait gagné, donc ça ne m'a pas étonné qu'il ait fêté ça", estime Éric Zemmour, qui rappelle qu'au soir du premier tour en 2007, Nicolas Sarkozy avait fait un tour en voiture, en saluant tout le monde de la main. "Et tout le monde savait qu'il avait gagné", juge-t-il. Néanmoins, Éric Zemmour ne pense pas que l'épisode Whirlpool a été intéressant. "C'est de la com' de tous les côtés", lâche le polémiste. "Nous sommes revenus en 1848, c'est le retour à la lutte des classes". Ce que réfute fermement Nicolas Domenach. "Il n'y a pas les pauvres d'un côté et les riches de l'autre, il y a des riches du côté de Le Pen et des pauvres du côté de Macron", assène le journaliste.

Même s'ils ne jugent pas forcément tous les deux la première semaine de l'entre-deux-tour réussie pour Emmanuel Macron, Nicolas Domenach et Éric Zemmour se retrouvent sur un point : ils ne croient pas aux chances de Marine Le Pen au second tour. Nicolas Domenach évoque l'idée d'un "front républicain" très puissant, une terminologie qu'Éric Zemmour trouve "grotesque".