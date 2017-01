CONFIDENTIELS RTL - Les parlementaires qui soutiennent le leader de "En Marche !" cherchent à savoir comment serait géré l'afflux de ralliés de la dernière heure.

C’est la rançon du succès en quelque sorte. Mercredi 11 janvier, alors que son comité politique était réuni autour d'Emmanuel Macron, quelques parlementaires se sont inquiétés ouvertement de savoir comment serait géré l'afflux de ralliés de la dernière heure. Ils s'attendent à ce que de nombreux parlementaires socialistes notamment les rejoignent dans les mois à venir. En d’autres termes, ils se demandent comment le fondateur de "En Marche !", qui s’est construit contre les partis traditionnels, compte absorber ces nouveaux soutiens, sans se lier les mains de nouveau et sans ringardiser son mouvement.



Emmanuel Macron s’est employé à les rassurer. "Il n’y aura pas d’accord d’appareil", a-t-il certifié. Seulement un "contrat de gouvernement" et une "plateforme programmatique". Traduction : ceux qui voudront se rallier et éventuellement bénéficier de l’étiquette "En Marche !" pour les élections législatives, le feront à titre individuel et devront signer une sorte de charte sur laquelle figureront dix points programmatiques importants pour Emmanuel Macron qu’ils s’engageront à soutenir. Rien de plus, rien de moins. Un sujet dont on n’a probablement pas fini d’entendre parler dans les prochaines semaines.