publié le 28/11/2016 à 02:06

En marge de la victoire de François Fillon à la primaire de la droite le 27 novembre, Marine Le Pen disait de lui qu'il était un "très bon candidat" pour elle. Car selon la frontiste, le libéral a "le pire programme de casse sociale qui n'ait jamais existé", et aussi "le pire programme européiste". Malgré cela cependant, à en croire les premiers sondages réalisés depuis le second tour de la primaire, François Fillon la devancerait au premier comme au second tour de l'élection présidentielle d'avril et mai prochain.



Selon un sondage Harris Interactive, le député LR devancerait de deux points la présidente du Front National, 26 % contre 24 % des intentions de vote au premier tour. Suivent Emmanuel Macron avec 14 %, Jean-Luc Mélenchon avec 13 % et François Hollande avec 9 %. François Fillon creuserait davantage l'écart au second tour, avec une victoire à 67 % contre 33 % pour Marine Le Pen. Le sondage Odoxa donne l'ancien Premier ministre vainqueur avec des marges encore plus importantes : 32 % contre 22 % au premier tour, et 71 % contre 29 % au second.

Quelle valeur donner à ces prédictions ? Avant sa victoire quelque peu surprise lors du premier tour de la primaire de la droite, François Fillon faisait figure de troisième homme entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Ce n'est que dans les toutes dernières semaines de campagne que son pourcentage d'intentions de vote a bondi. Pour enfin s'imposer comme favori au lendemain du premier tour, le 20 novembre dernier.