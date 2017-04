publié le 25/04/2017 à 12:26

Le premier tour de l'élection présidentielle dimanche 23 avril a offert son lot de désagréments pour certains électeurs. Comme à Strasbourg, où plusieurs d'entre eux avaient été rayés des listes électorales lors de la mise à jour du fichier. Ou à Paris où des anomalies avaient été détectées. Comme dans l'Hérault aussi, où Martine, une habitante de la commune de Mauguio, a eu la désagréable surprise d'apprendre qu'elle était morte le 18 avril dernier.



Le quotidien Midi Libre raconte en effet que Martine n'a pas pu voter dimanche, alors qu'elle s'était présentée à son bureau de vote avec une carte d'électeur et une pièce d'identité valides. "Au début, j'ai pris ça un petit peu à la rigolade. Puis finalement, ça touche quand même très profondément. Et quand on voit les conséquences que ça peut avoir...", explique-t-elle dans le journal local. En étant déclarée morte, elle peut en effet être rayée des fichiers de la caisse des retraites, de la sécurité sociale, de ses comptes en banque...

La galère de cette électrice héraultaise vient d'une erreur de l'Insee, qui l'a confondue avec une homonyme, effectivement décédée le 18 avril, dans la commune voisine de Castelnau-le-Lez. Pour "prouver qu'elle est bien vivante", Martine doit se rendre prochainement au tribunal d'instance de Montpellier. Son dossier sera examiné pour lui offrir une "résurrection administrative", selon l'expression employée par le Midi Libre. Elle pourrait même voter au deuxième tour de la présidentielle, en donnant procuration à son mari.