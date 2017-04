et AFP

publié le 11/04/2017 à 14:23

Dans une vidéo publiée sur Twitter, le patron des boulangeries Paul, Francis Holder, avait appelé à voter pour François Fillon à la présidentielle, en tant qu'"ambassadeur des 14.000 personnes que forme l'entreprise". "Quand Monsieur Fillon nous parle de la libération du travail, c'est la demande que font l'ensemble du personnel de pouvoir libérer le travail, de pouvoir travailler quand on a envie de travailler plus", déclare dans cette allocution le chef d'entreprise, âgé de 78 ans.



Une vague d'indignation s'est alors instantanément déversée sur Twitter : le #BoycottPaul a ensuite été lancé et très vite relayé. Dans la foulée, Francis Holder lui-même a finalement fait marche arrière. "Je ne voulais pas parler au nom des collaborateurs du Groupe Holder mais exprimer mon opinion personnelle (...) Mon intention n'était en aucun cas de toucher les salariés des enseignes du groupe", a-t-il précisé.



Francis Holder, fondateur des boulangeries "Paul" : "J'ai décidé de voter pour Monsieur @FrancoisFillon." pic.twitter.com/EkD3DP3uno — FILLON 2017 (@Fillon2017_fr) 8 avril 2017

La famille Holder partagée entre François Fillon et Emmanuel Macron

Quelques minutes auparavant, la déclaration de Francis Holder avait provoqué un malaise au sein de sa propre famille. Dans une déclaration transmise à l'AFP, le fils de Francis Holder, David Holder, lui-même président des magasins Ladurée (qui appartiennent au groupe Holder), a pris ses distances avec son père, précisant n'être "en aucun cas" associé à cette annonce, relevant de la "sphère privée".

"David Holder souhaite faire savoir qu'il ne prendra jamais position politiquement au nom des employés de la Maison Ladurée (...) La Maison Ladurée respecte la liberté de penser de l'ensemble de ses collaborateurs", a-t-il assuré. En famille, les discussions risquent d'être animées, puisque l'épouse de Francis Holder, Françoise Holder, a, quant à elle, rejoint les rangs d'Emmanuel Macron. Elle est l'une des neuf délégués nationaux du mouvement de l'ancien ministre de l'Économie.