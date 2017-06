Quels sont les pouvoirs du président de l'Assemblée nationale ?

et AFP

publié le 27/06/2017 à 16:58

Quatrième personnage de l'État dans l'ordre de préséance régissant les cérémonies publiques, le président de l'Assemblée nationale est principalement connu pour diriger les débats dans l'hémicycle et faire régner la discipline depuis son "perchoir", en particulier lors des questions au gouvernement suscitant de nombreux remous. En cas d'incident, il peut ainsi suspendre voire arrêter une séance devenant hors de contrôle. Mais il jouit aussi d'importants pouvoirs de nomination au sein des institutions de la Ve République.



Le président de l'Assemblée nationale peut nommer trois des neuf membres du Conseil constitutionnel, qu'il peut d'ailleurs saisir. Aussi, il peut aussi nommer deux membres du Conseil supérieur de la magistrature et deux au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

Résidant à l'Hôtel de Lassay, hôtel particulier jouxtant l'Assemblée, il doit aussi être consulté dans des cas particuliers par le président de la République : en cas de dissolution ou en cas de mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux de l'article 16 de la Constitution (lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu).



Enfin, c'est lui également qui préside le Congrès, la réunion des deux chambres, Assemblée et Sénat, lorsqu'il est nécessaire de le réunir, comme c'est le cas pour faire adopter une réforme constitutionnelle par exemple.