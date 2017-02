publié le 19/02/2017 à 17:30

Bobigny, Rennes, Lille, Paris. Depuis la violente interpellation de Théo, ce jeune homme originaire d'Aulnay-sous-Bois le 2 février dernier, des heurts entre habitants de banlieue et policiers se sont multipliés à chaque manifestation de soutien. Comment Benoît Hamon, candidat socialiste à la présidentielle, compte-t-il répondre à cette crise ?



Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 19 février, l'élu s'est appuyé sur un témoignage qu'il a recueilli auprès d'un père de famille, qui vit en banlieue avec la peur qu'un "contrôle (de police) dégénère" en raison de sa couleur de peau. "Je veux répondre à ce père de famille parce qu'il est un citoyen de la République qui n'a pas à redouter la police parce qu'il doit être protégé lui et ses enfants, comme vous et moi par la police."

Police de proximité pédestre, corps d'inspection des discriminations...

C'est la raison pour laquelle, Benoît Hamon entend "remettre une police de proximité pédestre partout" afin de "recréer du lien". Le député des Yvelines est convaincu que le dispositif "aurait évité le drame de Théo parce que Théo aurait connu les policiers et les policiers auraient connu Théo (...) Il faudra sans doute recruter plusieurs milliers de policiers supplémentaires."

L'autre ambition affichée de Benoît Hamon est de créer un corps d'inspection des discriminations avec 1.000 personnes, qu'il compare aux inspecteurs de la répression des fraudes qui visitent les restaurants. "Je souhaite qu'en matière d'accès au logement, d'accès à un certain nombre de lieux, d'accès à l'emploi, il y ait un corps d'inspection qui permette de vérifier (si) les entreprises, les propriétaires, les établissements respectent la loi en matière de non-discrimination".

Toujours en matière de sécurité publique, Benoît Hamon propose sa solution face à la prolifération du trafic de drogue et à la hausse de consommation du cannabis. Il est désormais de notoriété publique qu'il est favorable à une légalisation du cannabis, partant du principe que la prohibition n'a pas fonctionné. "Nous avons une augmentation du nombre de consommateurs de cannabis. Il faut contrôler les taux de substance psychoactive distribués (via des points de distribution) et surtout être en situation de pouvoir prendre en charge ces addictions beaucoup plus efficacement."



Quant à l'argument selon lequel l'État adresserait un mauvais signal moral à l'intention des plus jeunes, Benoît Hamon le balaie d'un revers de main. Il existe aujourd'hui "des campagnes pour inviter les enfants à l'école à ne pas fumer et à ne pas boire. Je n'ai pas dit que j'allais faire disparaître les drogues (...) Je veux aussi qu'on rétablisse la paix. Est-ce que c'est normal qu'on ait des quartiers qui soient devenus invivables ?"

Mieux payer les policiers affectés en zones de sécurité prioritaire

Dans le même temps, le candidat du PS a reconnu les difficultés du métier de policier en banlieue. "Je propose qu'ils soient mieux payés, notamment quand ils travaillent en zones de sécurité prioritaire, comme les enseignants le sont en réseaux d'éducation prioritaire." Mieux payés et mieux formés. "Les mécanismes d'affectation, qui ne mettent pas forcément les policiers les plus jeunes et les plus inexpérimentés, doivent être revus", a-t-il déclaré, sans détailler de quelle manière.