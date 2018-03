publié le 29/09/2016 à 18:19

"Je ne suis pas là pour régler des comptes". Prononcée par Patrick Buisson au micro de RTL, cette phrase tranche avec le contenu de son livre La Cause du peuple qui étrille Nicolas Sarkozy. L'ancien conseiller du chef de l'État assure néanmoins que son ouvrage "n'est pas dicté par le ressentiment". "C'est un livre de fond et d'idées. 60% du livre repose sur une analyse politique. Je n'ai fait que rapporter des faits ayant seulement valeur d'illustration", explique-t-il dans RTL Soir.



Pour construire ce livre et distiller ses anecdotes assassines sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson s'est notamment appuyé sur des enregistrements effectués secrètement. Un procédé qu'il justifie par la tâche de son travail de conseiller auprès de l'actuel candidat à la primaire de la droite : "Je l'avais au téléphone constamment. Le seul moyen pour moi de travailler, c'était d'utiliser ce que n'avait aucun collaborateur".

Pas de trahison

Mais pour revenir sur l'épisode des manifestations anti-CPE, dans lesquelles Nicolas Sarkozy est accusé dans le livre d'avoir délibérément laissé agir des casseurs pour discréditer Dominique de Villepin, Patrick Buisson assure n'avoir eu besoin que de puiser dans ses souvenirs. "Je raconte ce que Nicolas Sarkozy nous a raconté devant dix témoins. Je rapporte ses propos. Il a donc à en assumer la responsabilité. Ces propos sont tellement mémorables que je n'ai eu besoin ni de les enregistrer, ni de les noter. Quand le président de la République vous raconte cela, vous êtes évidemment bouche bée et cela ne sort pas de votre mémoire".

Et s'il se défend d'avoir été déloyal "à l'égard d'un homme qui s'est trouvé dans une situation de désarroi" et qu'il dit avoir été "le seul" à le soutenir "quand tout le monde l'a lâché", Patrick Buisson ne se gêne pas pour en remettre une couche sur l'ancien chef de l'État : "C'est un président de la République qui n'a pas su incarner la fonction, comme François Hollande. [...] Les idées sont un levier d'ambition pour Nicolas Sarkozy, pas une conviction". Outre ses idées politiques, c'est aussi son comportement qu'il vilipende : "J'ai expurgé tout ce qu'il y avait de diffamatoire et d'injures dans les propos de Nicolas Sarkozy, par respect pour la fonction, quand vous savez à quel niveau de violence verbale et de trivialité il peut accéder parfois..."