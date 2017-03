publié le 08/03/2017 à 16:41

Christine Boutin fait parler d'elle. Ce mercredi 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le mouvement Mettez du rouge invite une nouvelle fois les hommes à s'afficher avec du rouge à lèvre. Depuis quatre ans, stars et anonymes se prêtent aisément au jeu et n'hésitent pas à se maquiller pour dénoncer les violences faites aux femmes.



Une initiative et une démarche qui ne convient pas à la présidente du Parti chrétien-démocrate. Sur Twitter, Christine Boutin a ainsi dénoncé "les hommes qui nous copient". Avant de critiquer ouvertement cette journée du 8 mars : "C'est aussi pour cela que je n'aime pas cette journée des femmes. On veut des hommes, des vrais", a-t-elle lancé sur le réseau social.

Les Hommes qui nous copient! C'est aussi pr cela q je n'aime cette journee d femmes: On veut des hommes, des vrais! https://t.co/L4tqHrL2sV — christine Boutin¿ (@christineboutin) 8 mars 2017

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses. Les internautes ne comprennent pas cette position et les critiques envers cette journée de mobilisation. Si certains déplorent cette prise de position, d'autres s'interrogent : "Comment pouvez-vous être contre les droits des femmes ?", "Vous êtes réellement en train de vous indigner car des hommes manifestent pour les droits des femmes ?"

@christineboutin C'est la journée des DROITS des femmes, bordel. Comment pouvez-vous être contre les droits des femmes? — Armalite (@TheRealArmalite) 8 mars 2017

@christineboutin @meltyFashion merci de laisser les femmes, LES VRAIES, s'exprimer et d'arrêter de faire honte aux femmes s'il vous plaît. — Maud Lacroix (@LacroixMau2) 8 mars 2017

@christineboutin @meltyFashion vous êtes réellement entrain de vous indigner car des hommes manifestent pour les droits des femmes ? — the boss (@MrRogerMabite) 8 mars 2017