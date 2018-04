publié le 22/04/2018 à 03:54

Le jeune député des Hauts-de-Seine et porte-parole de la République En Marche (LREM), Gabriel Attal, ne s'est pas démonté face aux chroniqueurs de Laurent Ruquier dans l'émission "On n'est pas couché" lorsqu'il a s'agit de défendre le projet de réforme des universités.





Pour l'élu de 29 ans, "l’enjeu de l'université : c’est la réussite". Si cet objectif est noble, la réforme que veut mettre en place la majorité présidentielle déplaît. Notamment avec la mesure qui concernerait une sélection d'entrée aux universités. Depuis plusieurs semaines la contestation contre ce projet se traduit par le blocage de plusieurs universités en France.

Et sur ces blocages Gabriel Attal est très clair : "Quand des jeunes assument de bloquer des universités pour empêcher les autres étudiants de passer leurs partiels, je trouve que c’est une attitude égoïste et bobo". Pour lui certains étudiants "travaillent pour payer leurs études et ne peuvent pas se permettre de faire une année supplémentaire car les examens ont été repoussés".

Jamais le budget de l'enseignement supérieur n'a été aussi élevé Gabriel Attal





Sur le point de la sélection Gabriel Attal défend le projet et justifie que "ce n’est pas seulement le mode d’affectation dans l’enseignement supérieur, le sujet, c’est aussi l’orientation et l’information".



Selon le député des Hauts-de-Seine, "toutes les mesures prises dans la loi visent à faire en sorte que les jeunes soient mieux informés et mieux orientés pour choisir la filière qui leur correspond". Gabriel Attal affirme que le gouvernement a les moyens pour mettre en place cette réforme de fond : "Jamais le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a été aussi élevé en France dans l’Histoire, les moyens sont là". Malgré ces budgets historiques, il le rappelle "chaque année 20% des jeunes qui sortent de l’université sont sans diplôme ni qualification".