publié le 31/07/2017 à 08:47

Il fait partie des 90% des députés de La République En Marche (LREM) à être élus pour la première fois au Palais-Bourbon. Pour autant, Hugues Renson n'est pas novice en politique, puisqu'il a officié auprès de Jacques Chirac en tant que conseiller aux affaires sociales entre 2004 et 2007.



Cet ancien chiraquien de 39 ans est désormais engagé aux côtés d'Emmanuel Macron, et à quelques jours de la fin de la première session ordinaire de la législature, il s'est exprimé au micro de RTL. "Aujourd'hui, on a une responsabilité particulière, après une élection qui s'est passée dans des conditions particulières (...). En réalité, c'est sur les résultats que nous serons jugés", estime le député de la 13e circonscription de Paris, élu vice-président du Palais-Bourbon.

La veille, dimanche 30 juillet, le président de l'Assemblée nationale François de Rugy a annoncé une réforme de la Chambre haute du Parlement et en a esquissé les contours dans les colonnes du Journal du Dimanche. Un plan de modernisation de l'institution, a-t-il défendu, évoquant le raccourcissement des délais d'examen des lois ou encore le changement de régime des députés, parfois dérogatoire au droit commun.



Sans surprise, Hugues Renson défend fermement l'annonce du président du "Perchoir". "Le changement des règles avait été annoncé par Emmanuel Macron lors de son discours au Congrès", rappelle-t-il. "Il y a une méthode qui a été fixée et à présent François de Rugy va réunir le groupe de travail", évoque Hugues Renson sans donner davantage de précisions. "Plusieurs pistes vont être à l'étude et les propositions concrètes seront faites avant la fin de l'année à l'Assemblée nationale."

"La société fait plus de place à la violence"

Hugues Renson a également réagi à l'agression d'une députée de La République En Marche, dimanche 30 juillet. Lauriane Rossi se trouvait sur un marché de Bagneux (Hauts-de-Seine) lorsqu'un individu, "clairement hostile à la politique du gouvernement", l'a interpellée avant de lui asséner un violent coup de poing dans la tempe droite et de fuir. Un suspect a depuis été arrêté et placé en garde à vue.



"Lorsqu'on s'attaque aux élus de la République, on s'attaque à la République, a dit Emmanuel Macron (...) Cette violence on a du mal à l'expliquer", juge Hugues Renson. "Il faut être attentif à être respectueux de l'autre, de la parole de l'autre et faire en sorte que les divergences puissent s'exprimer dans un esprit d'ouverture et de tolérance."