Olivier Mazerolle : "L'affaire libyenne concerne tous les citoyens français"

En politique il ne faut jurer de rien. Mais pour Nicolas Sarkozy la politique en tant que candidat, c'est terminé. Il n'a plus envie d'être en première ligne, il prend suffisamment de coups avec les affaires. En revanche, il n'est pas mécontent que les uns et les autres viennent le consulter comme un sage.



Nicolas Sarkozy a finalement plus d'influence sur sa famille politique en étant en retrait que si il tentait de revenir au premier plan avec les remous que cela provoquerait. Dans une affaire de l'importance de l'affaire libyenne on ne peut s'en tenir à l'imagination. Elle concerne tous les citoyens français. Un ancien président élu aurait reçu des financements d'un dictateur sanguinaire. Et Mediapart réfléchit à voix haute en se demandant si l'intervention en 2011 sous couvert humanitaire n'aurait pas eu pour but de faire taire un témoin dérangeant.



Le document publié par Mediapart est une note du responsable des services secrets libyen qui évoque le financement à hauteur de 50 millions de la campagne Sarkozy de 2007. La justice a rejeté par deux fois la plainte de l'ancien président qui conteste la publication du document. Les juges n'ont pas pris position sur le fond. Il semblerait que le document n'ait pas été évoqué pendant la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Il faut attendre les preuves.