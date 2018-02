publié le 09/02/2018 à 08:54

"La réussite ne plaît pas à certains". Au micro de RTL, François-Michel Lambert, député la République en Marche (REM) et proche de Nicolas Hulot réagit à l'enquête du magazine Ebdo concernant des accusations de viol et de harcèlement sexuel à l'encontre du ministre de la Transition écologique et solidaire.



"Inquiet", il défend l'ex-présentateur d'Ushuaïa. "Nicolas Hulot reste quelqu'un de très attaché au sens humain. Son combat écologique, qui commence à porter ses fruits, va de pair avec un amour de l'autre quel qu'il soit". Dès lors, le député REM émet des soupçons. "On commence à se demander si ça ne profite pas à ceux qui sont jaloux et qui ne veulent pas la réussite de cette écologie que nous réussissons à mettre en oeuvre".

Même s'il avoue n'avoir aucune preuve, François-Michel Lambert pense que ces deux "affaires" peuvent aussi bien venir du côté des "lobbyistes" qu'à de celui de ses "anciens amis" d'Europe Écologie-Les Verts. "Quelqu'un joue à tout remettre en cause, et à jeter en pâture l'image d'un homme", déplore-t-il.