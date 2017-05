Nicolas Hulot a failli être nommé "vice-Premier ministre"

publié le 29/05/2017 à 11:34

Nicolas Hulot a dit non à Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais pas à Emmanuel Macron. L'écologiste a accepté la proposition du président de la République de diriger le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il aurait même pu avoir des prérogatives élargies. "Le titre de vice-Premier ministre a été envisagé", a-t-il confié dans le JDD. Mais l'idée a rapidement été abandonnée, parce que "ce n’était pas constitutionnel".



Le Premier ministre est en effet le seul habilité à diriger l'action du gouvernement, selon les textes de la Constitution française. Partager ses pouvoirs ne rentre pas dans le cadre constitutionnel. Ce qui explique pourquoi Nicolas Hulot doit se contenter d'être ministre d'État. "Emmanuel Macron et Édouard Philippe, en me nommant ministre d’État et numéro 3 du gouvernement, ont envoyé un signal très fort de transversalité", a assuré celui qui aura un droit de regard sur les actions menées par les autres ministères.

Dans le JDD, Nicolas Hulot évoque aussi une rencontre décisive avec Emmanuel Macron, quelques jours après le deuxième tour de l'élection présidentielle. "Je suis allé le voir à sa demande. Une phrase a achevé de me convaincre, explique-t-il. Il m'a dit : 'J'ai bien conscience que l'enjeu que tu portes est un enjeu essentiel qui conditionne tout le reste. Je n'en ai peut-être pas pris encore toute la mesure et c'est bien pour cela que j'ai besoin de toi'."

Souvent approché par les hommes politiques, longtemps réticent à l'idée de s'engager réellement, Nicolas Hulot, qui a joué un rôle de conseiller spécial auprès de François Hollande pour la Cop 21, a senti un espoir se lever pendant la campagne d'Emmanuel Macron. "Je fonctionne à l'instinct. J'ai senti de la sincérité, assure le ministre d'État. Je lui ai dit : 'J'espère que c'est moi qui vais vous inspirer, les ministres et toi, et non vous qui allez m'aspirer'."