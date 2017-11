publié le 08/11/2017 à 09:40

"Les mélenchonistes de choc démentent tout nouveau coup de blues, car ça la fiche mal d'avoir un chef suprême déprimé", constate Nicolas Domenach. "Pourtant, il y aurait de quoi être cafardeux, car Mélenchon a perdu la présidentielle, puis les législatives et enfin le troisième round social, au point d’en être réduit à appeler à la révolte des maternelles et des bacs à sable", poursuit-il. "Et voilà que les médias le harcèlent avec ces insoumis blêmes comme les HLM qu'ils occupent indûment et blâmés pour leurs inconséquences sur la laïcité", raille le journaliste, qui ajoute : "Il y a de quoi broyer du noir".



"Vous comprenez que je m'inquiète, car on a toujours besoin d'une opposition chez soi. Or à part lui, aujourd'hui ? Rien !", tonne Nicolas Domenach. "Quoi qu'on puisse penser de ses radicalités, il vaut mieux un Jean-Luc épanoui qu'un Mélenchon ronchon qui se laisse aller à ses humeurs sombres", prévient-il.

"Que ce romantique ne se laisse pas abattre ! Car question dépressif, il se retrouve en glorieuse compagnie", fait remarquer le journaliste. Avant d'évoquer ces "très grands hommes qui ont, avant lui, plongé profond dans la dépression pour mieux refaire surface". À commencer par Charles de Gaulle.