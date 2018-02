Nicolas Domenach : "Emmanuel Macron se prend pour Louis XIV"

publié le 26/02/2018 à 10:22

Emmanuel Macron doit participer jeudi à l’Elysée à une représentation de Pierre et le Loup de Serge Prokofiev. Nicolas Domenach a commencé par se dire "que le président se prenait pour Louis XIV, ce roi soleil qui aimait briller à la cour en faisant le spectacle". Avant de s'agacer "qu’Emmanuel Macron paraisse éprouver le besoin de nous rappeler qu’il a beaucoup de qualités".



Nicolas Domenach se demande se qu'il se cache derrière cette pièce de théâtre. Le loup est au centre de l'attention avec le plan loup, présenté par le gouvernement le 19 février. Les écologistes crient au scandale parce qu’il est prévu d’abattre 40 loups en 2018 et les bergers n’en peuvent plus de voir leurs brebis égorgées par ces carnassiers. Ils s’indignent contre ce plan qui envisage de passer de plus de 300 à 500 loups.

Sauf que dans nombre de pâturages de montagne aucune mesure sérieuse de protection n’est possible, selon les rapports de l’INRA. Pire encore, les loups ne cessent de gagner du terrain. La trentaine de parlementaires qui ont signé récemment un appel de mise en garde ont fait qu’Emmanuel Macron lui même a dit, « il faut remettre l’éleveur au milieu de la montagne ». Mais "l’éleveur, il va finir par prendre le fusil", prévient Nicolas Domenach.