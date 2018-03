publié le 31/05/2016 à 06:58

Comment clore cet épisode loi Travail ? La fronde contre le projet de loi, menée par la CGT et Force ouvrière, entre dans son quatrième mois, avec de nouvelles grèves prévues cette semaine affectant les trains et le transport aérien, à douze jours du début de l'Euro de football. Pierre Gattaz a mis de l'huile sur le feu lundi 30 mai en accusant des syndicalistes CGT de se comporter comme "des voyous" et "des terroristes". Une sortie de route largement décriée par Philippe Martinez et Laurent Berger, qui ont tous deux condamnés les propos du président du Medef, lors du "Grand Débat" entre les deux leaders syndicalistes Trois mois, huit journées de manifestations et un 49.3 plus tard, le Premier ministre a certes gagné le soutien précieux de la CFDT, au prix d'un recul partiel, mais affronte une contestation qui tente de paralyser le pays pour obtenir le retrait du texte. La situation s'est améliorée il y a quelques jours sur le front de l'approvisionnement en carburants. Mais c'est maintenant la perspective de grèves dans les transports que l'exécutif va devoir affronter, avant la grande journée d'action préparée par l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, Unef, Fidl, UNL), le 14 juin.

La ministre du Travail, Myriam El Khomri, assure à l'antenne de RTL que "nous resterons fermes par rapport à l'article 2". "Il permet de créer plus de démocratie sociale dans l'entreprise, créer de la souplesse par la négociation", affirme celle qui accepte "de dialoguer, d'améliorer mais absolument pas de dénaturer ce texte", a-t-elle ajouté.

Malgré des échanges entre le Premier ministre et les leaders syndicaux, dont le dirigeant de la CGT Philippe Martinez, une sortie de crise peine à se profiler : le gouvernement tient fermement à l'article 2, le plus contesté, qui fait passer les accords d'entreprise avant les accords de branche. "Dialoguer, oui, cela a toujours été ma position, dénaturer le texte, non", a redit la ministre du Travail Myriam El Khomri à Matignon, invitant à "respecter la philosophie" de la loi, "et notamment son article 2". S'il tient face à la fronde de la rue, le Premier ministre devra aussi survivre à un probable nouveau 49.3 en juillet, en deuxième lecture, et à la ou les motions de censure qui iront avec. "S'il n'y a pas d'avancées sur la loi Travail, "nous redéposerons une nouvelle version de notre motion de censure", a prévenu dimanche Aurélie Filippetti, député PS de Moselle.