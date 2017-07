publié le 04/07/2017 à 08:37

La crise se poursuit dans les rangs du Front national. Malgré un résultats historique au premier tour de l'élection présidentielle, les voix dissidentes se sont fait entendre au soir du second tour. Louis Aliot, vice-président du parti frontiste, rejette cette idée de crise et évoque avant tout une "refondation" : "Cette affaire-là est passagère et on va rebondir".



Pourtant les turbulences sont réelles au sein du Front national alors que Marine Le Pen a démis deux responsables régionaux récemment : Pascal Gannat, partisan d'une ligne plus conservatrice en Pays-de-la-Loire, et Sophie Montel, présidente de groupe en Bourgogne-Franche-Comté.

Mais c'est surtout la proximité de Sophie Montel avec Florian Philippot qui interroge grandement. Le vice-président du parti, battu aux élections législatives, est en effet contesté au sein de son parti. "Marine Le Pen ne fait pas le ménage, se défend Louis Aliot. Des gens ne respectent pas un minimum de discipline. Un parti, c'est une équipe. Et un peu comme au rugby, il y a des fautes qui doivent être sanctionnées".