publié le 24/11/2017 à 11:56

Il a fait de la laïcité "le combat de sa vie". L'ancien premier ministre socialiste, Manuel Valls, désormais député apparenté La République En Marche se montre très offensif sur le terrain médiatique depuis plusieurs jours. En cause, son "combat" pour la laïcité, qui s'est matérialisé par deux prises de parole remarquées. La première a pris la forme d'une tribune publiée dans Le Monde le 21 novembre dernier.



Manuel Valls s'y attaque aux "complaisances et accommodements du moment" à l'égard des "revendications communautaires" et notamment de "l'islamisme". L'ancien maire d'Évry vise notamment Edwy Plenel, le directeur et fondateur de Mediapart, qu'il accuse d'avoir été bienveillant à l'égard de Tariq Ramadan et d'avoir lancé "un appel au meurtre" à l'encontre de Charlie Hebdo.

Sa deuxième prise de parole polémique s'est faite au cours d'un débat filmé par le quotidien espagnol El Pais. L'ancien premier ministre y affirme qu'il y a, dans la société française, un "problème" avec l'islam et les musulmans. Une déclaration qui a provoqué l'ire de nombreux responsables politiques, parmi lesquels Stéphane Le Foll, qui considère que "c'est tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il ne faut pas dire", et Didier Guillaume. Le patron de sénateurs socialistes assure, en réponse, qu'il n'y a "pas de problème avec l'islam et les musulmans en France".



Posez toutes vos questions à Manuel Valls dans les commentaires de notre article, sur notre page Facebook et avec le hashtag #LeGrandJury sur Twitter.