publié le 05/04/2018 à 09:55

Sénateur (LR) de la Manche depuis 1996, Jean Bizet a été réélu en 2017 pour un quatrième mandat. Cela n'aurait pas été possible avec la nouvelle mesure qu'Emmanuel Macron veut instaurer : limiter les élus à trois mandats. Une mesure que conteste Jean Bizet.



"Nous sommes en démocratie, il faut laisser les électeurs et les électrices choisir", se défend-il. Jean Bizet affirme que les élus ont besoin d'expérience, qui s'acquiert selon lui après plusieurs années de mandat. "On n'aurait jamais eu des élus de qualité si on n'avait pas permis cette expérience dans le temps."

Le sénateur de la Manche ne comprend pas pourquoi "dans ce pays c'est très critiquable de faire carrière en politique". Marie-Anne Cohendet, constitutionnaliste et professeure de droit à l'université Paris-Sorbonne, explique qu'"on s'est rendu compte que la corruption augmente à partir du troisième mandat".

Celui qui voudra continuer sa carrière pourra simplement passer par un autre mandat Jean Bizet, sénateur (LR) de la Manche Partager la citation





Elle rappelle que l'interdiction ne concernera que les mandats identiques. "Quelqu'un qui a été un très bon sénateur pourra être un très bon député ou un très bon maire." Marie-Anne Cohendet dresse le portrait d'élus majoritairement hommes, blancs et vieux, ce que je Jean Bizet trouve "caricatural".



"Au travers de cette réforme, Emmanuel Macron livre un certain nombre de parlementaires au populisme ambiant", déplore le sénateur de la Manche. Il note que cette règle pourra de toute façon être aisément contournée : "Celui qui voudra continuer sa carrière pourra simplement passer par un autre mandat."