publié le 04/12/2017 à 19:53

Le député Les Républicains, Pierre-Henri Dumont, a, semble-t-il, trouvé la solution pour intéresser les jeunes à la politique. Selon Le Lab, qui a repéré l'information sur le site de Nord Littoral, le député du Pas-de-Calais va lancer en 2018 des sessions "Un FIFA avec votre député" depuis sa permanence. Pendant toute une après-midi, il va organiser un mini-tournoi. Dix jeunes seront tirés au sort et ils devront le battre.



Pierre-Henri Dumont explique que "c’est un moyen de toucher les jeunes. Car dans les cafés politiques, il n’y a pas trop de jeunes, le format n’est pas adapté (...) En plus, les jeunes sont timides et c’est une manière de leur parler politique un peu moins techno". Quant à son niveau de joueur, il indique : "Je me défends pas mal, j’ai un petit niveau" mais il confie avoir "beaucoup moins le temps (d'y jouer, ndlr) maintenant" qu'il est député.