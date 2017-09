publié le 07/09/2017 à 08:26

Porte-parole loyale à François Fillon pendant la campagne présidentielle et fidèle aux Républicains aux législatives, Florence Portelli est candidate à la présidence des Républicains, dont le scrutin est prévu les 10 et 17 décembre prochains. Invitée de RTL jeudi 7 septembre, la trentenaire entend faire entendre "son franc-parler" face à Laurent Wauquiez, qu'elle ne considère en rien comme le favori. "Je ne vois pas pourquoi il y aurait une hiérarchie des candidats." Et de s'étonner : "Il est archi-favori ? Je ne vois pas par qui ça a été décrété, il n'y a pas de sondage."



Florence Portelli passe ensuite à l'offensive : "Je trouve que pendant les élections législatives, on n'était pas nombreux sur le terrain. Beaucoup étaient planqués, je n'ai pas déserté. Je faisais partie des combattants de la première et de la dernière heure et pour moi c'est très important de briguer la présidence d'un parti quand on ne déserte pas le navire en pleine tempête".

Sans le dire, la maire de la commune de Taverny (Val-d'Oise) fait référence ici au service minimum assuré par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes au printemps. Quand on dit 'la droite est de retour' (slogan de Laurent Wauquiez pour l'élection du président du partin ndlr), elle n'est pas de retour, elle a toujours été là. Je ne suis pas de retour, j'étais là avec les militants. Ils étaient fiers d'être là alors que c'était un combat très difficile, que la droite est dans un état critique, qu'elle se porte mal. Mais elle est toujours là."



Celui qui a assuré l'intérim à la tête des Républicains en 2016 se pose en représentant de la "droite dure". Ce qui n'impressionne pas Florence Portelli. "La droite dure, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas de certificat en bonne ou mauvaise droite", répond-elle, excluant une suppression de la Loi Taubira ouvrant le mariage aux couples de même sexe.