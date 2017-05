publié le 11/05/2017 à 09:03

Anne Hidalgo ou Emmanuel Macron ? "Il faut s'émanciper des vieux carcans et des débats internes aux appareils politiques", déclare la maire de Paris dans une tribune parue dans Le Monde ce 11 mai. La petite phrase fait drôlement penser à la ligne défendue, un an plus tôt, au moment du lancement d'"En Marche !", par Emmanuel Macron. "Ce n'est pas du tout la même démarche. Il a, lui, lancé un mouvement qui devait le conduire - et ça l'a conduit - à la présidentielle. Ce mouvement-là n'a pas vocation à servir une élection ou une personne", nuance Anne Hidalgo.



"Là où je partage le constat, bien sûr, d'Emmanuel Macron, c'est que les vieux partis avec leur logique parfois un peu sectaire, très centrée sur eux-même, ça, c'est fini en effet", estime la maire de Paris. "On est à la fin d'un cycle et ça fait longtemps qu'on aurait dû évoluer, poursuit-elle. (…) Jeter les partis à la poubelle c'est prendre un risque pour la démocratie. En revanche il faut absolument que les partis se renouvellent". Mais pour autant, Anne Hidalgo "travaille comme ça depuis des années", selon ses dires, sous-entendant qu'elle n'a pas attendu Emmanuel Macron pour entreprendre cette démarche.

Un soutien indéfectible au PS

La maire de Paris semble vouloir se distinguer du pouvoir présidentiel en considérant que les problèmes se traitent sur les terrains locaux et hyperlocaux. "Je ne pense pas qu'on puisse inventer des solutions d'en-haut, je crois que les solutions s'inventent sur les territoires, dans les villes", justifie-t-elle.

Mais lorsqu'on lui rappelle la froideur de sa relation avec Emmanuel Macron, l'édile botte en touche. "Je suis très heureuse qu'Emmanuel Macron ait gagné. J'ai soutenu et j'ai fait une campagne (au second tour, ndlr)", revendique celle dont la ville a voté à 90% pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Malgré tout, pas question pour Anne Hidalgo d'envisager un avenir politique aux côtés d'Emmanuel Macron : "Je soutiens mes camarades socialistes dans cette campagne des législatives", confirme-t-elle.