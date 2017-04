Le QG de campagne de Marine Le Pen visé par une tentative d'incendie

et AFP

publié le 13/04/2017 à 06:00

L'immeuble qui accueille le QG de campagne de Marine Le Pen à Paris à été la cible d'une tentative d'incendie dans la nuit du 12 au 13 avril. Les pompiers sont intervenus un peu avant 3 heures du matin, dans une agence d'assurances située au rez-de-chaussée du 262 rue du Faubourg Saint-Honoré, pour un feu "rapidement maîtrisé" qui a "dégradé une porte et un paillasson", a indiqué un porte-parole des pompiers.





Dans les étages de cet immeuble, situé en plein cœur de Paris non loin de l'Elysée, se trouve le quartier général de campagne de la candidate du Front National, Marine Le Pen. L'origine du feu n'est "pas naturelle, probablement d'origine criminelle", a précisé une source policière, précisant qu'une inscription "FN vs KLM" avait été taguée à proximité.

Un groupe affirmant s'appeler "Combattre la xénophobie" a contacté l'AFP pour revendiquer cette action, menée selon lui à l'aide "de cocktails Molotov", à la mémoire d'un homme prénommé Loïc, "tabassé par des militants FN il y a dix ans". L'interlocuteur a également déclaré avoir mené une action similaire au siège du quotidien d'extrême droite Présent. "Ça va continuer tous les jours jusqu'aux élections", a ajouté l'interlocuteur, qui ne s'est pas présenté.