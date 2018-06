Le journal de 8h - Municipales 2020 : pas d'alliance possible entre LR et REM

publié le 10/06/2018 à 08:42

La déclaration de Laurent Wauquiez lors d'un Facebook Live ce jeudi 9 juin ne laisse pas de place au doute, il n'y aura aucune alliance entre son parti et La République En Marche. "Je n'aime pas ces petites alliances, ces petites tambouilles où on s'entend sur le dos des Français, des électeurs, pour surtout se partager le pouvoir. C'est toute la comédie que je déteste !" affirme le le président de LR.



Cette déclaration est une réponse à l'offre formulée par Christophe Castaner plus tôt dans la semaine, ce dernier qui souhaite trouver des partenaires pour LREM en vue des prochaines municipales en 2020.

"Je pense que ce qui a tué les Républicains, c'est qu'au fond on a fini par se définir en fonction du Front national, en fonction des socialistes, en fonction d'En Marche", poursuit Laurent Wauquiez. Le président des Républicains souhaite d'ailleurs que son parti ait des candidats partout aux prochaines élections, qui s'engageront, à la différence d'LREM, "à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts."

