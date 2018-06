publié le 04/06/2018 à 18:29

Le Parquet national financier a ouvert une enquête sur Alexis Kohler. Le Secrétaire général de l'Élysée est soupçonné de prise illégale d'intérêts et trafic d'influence. En clair, il est accusé d'avoir favorisé l'armateur MSC, dont il est très proche et qui est un client important des chantiers navals de Saint-Nazaire. L'association Anticor a déposé plainte. Du côté de l'Élysée parle de "soupçons totalement infondés".



Directement, la plainte ne devrait pas embarrasser Emmanuel Macron. La plainte déposée ne vise que le Secrétaire général de l'Élysée, même si le nom du président de la République va être fatalement cité lors des investigations. D'abord parce qu'Alexis Kohler est son plus proche collaborateur. Ensuite et surtout parce que le PNF enquête sur la façon dont ce haut fonctionnaire avait été autorisé à quitter le public, en août 2016, pour rejoindre le privé. La fameuse société familiale MSC, avec un poste de directeur financier.

Alexis Kohler était à l'époque à Bercy et son ministre de tutelle, Emmanuel Macron, avait donné son feu vert à ce transfert, pour le faire revenir ensuite à l'Élysée. Ce sont ces va-et-vient qui sont au cœur de l'enquête.

À écouter également dans ce journal

Politique - Une cellule spéciale va être créée au ministère de l'Intérieur pour surveiller les terroristes qui sortent de prison.



Politique - Lors des élections municipales, la République En Marche pourra soutenir des listes emmenées par des candidats PS ou encore LR.



Santé - Un patient sur 20 est touché par les infections nosocomiales, selon les chiffres de Santé publique France. Cela représente 4.200 décès chaque année.



Tennis - Une semaine après le début de Roland-Garros, il n'y a plus de Français en lice. Caroline Garcia, dernier espoir tricolore, s'est inclinée face à l'Allemande Angélique Kerber en deux sets (6-2, 6-3).