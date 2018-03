publié le 30/06/2016 à 09:47

"Good morning and God Save The Queen !", lance Nicolas Sarkozy, imité par Laurent Gerra. "Vous avez vu, comment que j’ai bien répondu à l’interrogatoire de monsieur Mazerolle, hein ? Je tiens une forme incroyable. J’ai l’impression d’avoir rajeuni de dix ans. C’est comme si qu’on était en 2006, vous vous souvenez ?", lance-t-il à Mademoiselle Jade. Quand celle-ci lui fait remarquer qu'il a beaucoup progressé dans les sondages sur la primaire des Républicains, l'ancien chef de l'État répond : "Oh, vous savez, les primaires, la présidentielle, tout ça, c’est de la petite politique pour vous autres, les journalistes. Non, vous voyez, je suis pas venu à Londres pour parler de tout ça".



Nicolas Sarkozy explique qu'il est venu lancer l'appel du 30 juin. Il nous invite d'abord à écouter quelques messages personnels. "Le gros teinté a encore enflé. Je répète : le gros teinté a encore enflé". Il poursuit : "Le vieux chauve est dans la Garonne, le vieux chauve est dans la Garonne et le croque-mort de la Sarthe va s’enterrer lui-même". Il ajoute : "Accroche tes mains à ma taille, pour pas que la chenille déraille, accroche tes mains à ma taille". Il délivre un ultime message : "Sarko outragé, Sarko humilié, Sarko martyrisé, mais Sarko vengé !"