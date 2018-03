publié le 29/04/2016 à 11:28

Ce vendredi 29 avril, des habitués de Laurent Gerra étaient ses "invités" afin de passer l'actualité au crible et l'analyser avec un humour corrosif. Ainsi, Manuel Valls n'échappe pas à la plume et aux piques de l'imitateur. Et c'est Bourvil qui se chargera du cas du Premier ministre. Ainsi, en parodiant la chanson La tactique du gendarme, il s'attaque à la politique sécuritaire du chef du gouvernement. "La tacata tactique de Manuel Valls, c'est de bien expulser, les Roms les sans-papiers. La tacata tactique de Manuel Valls, c'est d'avoir avant tout, plus de poigne que l'tout mou", chante Bourvil imité par Laurent Gerra.



Manuel Valls a le droit aussi à une comparaison avec l'ancien chef de l'État : "La tactique de Manuel Valls c'est de faire constamment, comme Sarkozy avant". Tout cela donc afin d'avoir un maximum de "tactique dans la pratique".