Laurence Rossignol est l'invitée de RTL

Elle est ministre du quinquennat Hollande depuis presque trois ans désormais. Passée par le secrétariat d'État chargé de la Famille, des Personnes âges, de l'Autonomie et de l'enfance, Laurence Rossignol est ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes depuis février 2016.



Membre du Parti socialiste, elle affiche ouvertement son opposition à François Fillon et à Marine Le Pen, défendant dans le même temps le bilan de François Hollande. Du candidat des Républicains, elle affirmait le 25 mars dernier qu'il était "atteint de bouffées paranoïaques assez aiguës", au sujet de ses propos sur l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée, et représentait "un danger pour l'idée qu'on se fait de la démocratie".

Face aux ralliements massifs à Emmanuel Macron, y compris même au sein du gouvernement, la ministre socialiste affirmait aussi, au début du mois de mars, qu'elle soutenait Benoît Hamon "parce qu'il est le candidat désigné de la gauche de gouvernement" et "porte un héritage historique qui va bien au-delà de ce quinquennat ou de son programme".



