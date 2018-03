publié le 28/09/2017 à 08:13

La République En Marche ne devrait plus rester très longtemps sans véritable chef à sa tête. Ce sera le sujet de l'automne. "On est en train de trouver la solution", a confié à RTL un membre du premier cercle macroniste mercredi 27 septembre. Il faut dire que jusqu'ici, Emmanuel Macron n'avait pas manifesté le souhait de voir quelqu'un "incarner" le mouvement qu'il a fondé. Le président de la République serait désormais convaincu. "Il a payé pour voir", commente l'un de ses soutiens, en allusion à l'absence de pilotage du parti avant et pendant la campagne des élections sénatoriales (avec les résultats que l'on sait).



Au-delà de la représentation médiatique du parti, l'objectif est de "transformer une machine de campagne en organisation politique pérenne", à deux ans des élections européennes, mais surtout à trois ans environ des élections régionales et municipales.

Il s'agit aussi d'attirer des personnes capables de consolider, de travailler sur la doctrine du parti. Parmi les noms qui circulent, celui de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. "Il est naturellement la voix de La République En Marche", nous disait l'un des soutiens d'Emmanuel Macron. Autre nom évoqué : celui de Benjamin Griveaux, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie.

Un éventuel remaniement, dans le cas où une décision de justice obligerait Emmanuel Macron à sortir la ministre du Travail Muriel Pénicaud du gouvernement, serait évidemment l'occasion idéale pour opérer cette atterrissage.