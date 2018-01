"L'Émission Politique" : Laurent Wauquiez confronté à Benjamin Griveaux

publié le 18/01/2018 à 14:25

"L'émission politique" fait son retour. Pour la première de l'année 2018, Léa Salamé reçoit Laurent Wauquiez jeudi 25 janvier sur le plateau de France 2. Et comme chaque fois, le nouveau président du parti Les Républicains devra faire face aux journalistes mais aussi à un politique. Un "face-à-face" particulièrement attendu.



Et le voile est dorénavant levé sur la personnalité qui fera face au nouveau président du parti Les Républicains. C'est Benjamin Griveaux, macroniste de la première heure et aujourd'hui porte-parole du gouvernement, qui a été plébiscité pour se confronter au nouveau poids lourd de la droite.

Un adversaire de taille pour Laurent Wauquiez ? S'il reste méconnu des Français, Benjamin Griveaux connaît bien les plateaux télévisés. Il était l'une des vitrines médiatiques de La République En Marche pendant toute la campagne présidentielle.