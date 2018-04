Ismaël Emelien, l'homme de l'ombre de l'Élysée

publié le 12/04/2018 à 22:15

Sur la photo, le jour de l'entrée à l'Élysée, il y a toute la jeune garde macronienne qui exulte tout sourire face caméra. Et puis là-bas au fond, caché derrière, une touffe de cheveux bruns et une branche de lunette... C'est Ismaël Emelien.



Et il l'a fait exprès. Ce jeune homme de 31 ans est sans doute le plus grand mystère de l'Élysée. Tellement secret qu'il a refusé le rôle de porte-parole du président. Manque de courage disent les critiques. Le taiseux est tatillon, intransigeant... Pendant la campagne, il avait un surnom : "No mercy", sans pitié.

Son prénom, Ismaël, il le doit à un séjour africain de ses parents. C'était l'élève préféré de sa mère qui enseignait à l'époque. Mais Emelien est né à Grenoble. C'est pour suivre les cours de DSK à Sciences Po qu'il est monté à Paris. Et il a fait campagne pour lui, avant de rencontrer Emmanuel Macron.



Spin doctor, plume d'exception et gardien du temple

Et aujourd'hui, il est l'indispensable du Président. La roue de bagnole sans laquelle la voiture Macron ne roulerait pas dit un visiteur du soir. À la fois spin doctor, plume d'exception et gardien du temple. En meeting, c'est lui qui donne les derniers conseils, et c'est vers lui que le candidat se tourne en premier en sortant de scène, avant tous les autres, avant même Brigitte.



Emelien tutoie le président. Il dit ce qu'il pense et n'a pas peur de contredire. Mais chacun à sa place : complices, mais pas amis. "Je propose, il décide, j'exécute", dit-il. Grand gourou des sondages, il alimente la boîte à idées de la "Macronie". Le droit à l'erreur, c'est lui... Tout comme "le premier de cordée" et "make our planet great again". C'est paraît-il le plus expérimentateur de tous, une sorte d'alchimiste politique.



L'étudiant au manteau en peau de chèvre

Et ce n'est pas très étonnant, car il est assez atypique. À Sciences-Po, il venait parfois en jogging. Et certains se souviennent d'un inénarrable manteau en peau de chèvre. Avant Macron, une fois par an, il se retirait en forêt pour réciter les pièces d'un poète moderne. Et il est initié à la méditation. Pour se détendre, il boxe, écluse des Gin Tonic.



Farouchement indépendant, il n'a jamais rien demandé. Avec le détachement de ceux qui savent qu'ils peuvent faire autre chose. Il a failli monter un business de glaces à Bali. Et on lui connaît des rêves enfouis de littérature, des divagations sur son destin de gardien de phare breton, de militaire en mission pour la planète. Quelque part, ailleurs, mais forcément hors champ.